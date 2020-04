Lufthansa rimodula i voli speciali fino al 3 maggio

Verrà ulteriormente esteso fino al 3 maggio il programma di voli di rimpatrio che verranno effettuati da Lufthansa.

Il programma di base prevede 18 voli settimanali di lungo raggio: tre volte alla settimana da Francoforte a Newark e Chicago (Usa), Montreal (Canada), San Paolo (Brasile), Bangkok (Thailandia) e Tokyo (Giappone). I voli per Johannesburg (Sudafrica) sono stati cancellati fino al 16 aprile a causa di un regolamento ufficiale. Tre collegamenti settimanali su Newark anche per Swiss da Zurigo e Ginevra.



“In aggiunta – si legge in una nota della compagnia -, Lufthansa continua ad offrire ancora circa 50 collegamenti giornalieri dai suoi hub di Francoforte e Monaco di Baviera verso le più importanti città tedesche ed europee”.