Gruppo Lufthansa: varato lo schedule straordinario fino al 19 aprile

Un operativo straordinario che sarà in vigore dall’inizio della prossima settimana e fino al 19 aprile. Il Gruppo Lufthansa riorganizza i propri voli con uno schedule speciale messo in campo principalmente per venire incontro a tutte quelle persone che vogliono tornare in patria.

Nel dettaglio, per il lungo raggio verranno effettuati voli di andata e ritorno tre volte alla settimana da Francoforte verso New York Newark e Chicago negli Usa, Montreal, San Paolo, Bangkok, Tokyo e Johannesburg. In aggiunta è previsto un volo Swiss sempre su Newark.



Per il corto e medio raggio sono invece previsti 40 voli giornalieri da Monaco e Francoforte verso le principali città tedesche ed europee: per l’Italia confermato il collegamento su Milano e Roma da Francoforte. In aggiunta sono previsti un centinaio di voli che verranno operati da tutti i brand del gruppo per conto dei governi o dei tour operator per riportare a casa vacanzieri ancora in giro per il mondo, in aggiunta ai 130 già effettuati e con i quali ha trasportato circa 25mila passeggeri.