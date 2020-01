Controsorpasso. Dopo avere ceduto lo scettro nel 2017 e nel 2018 Ryanair torna sul tetto d’Europa lasciandosi alle spalle l’acerrima rivale Lufthansa. E questa volta con una distanza di tutto rispetto.

In attesa dei dati ufficiali da parte di tutti i big del Vecchio Continente, i primi riscontri tracciano già un quadro preciso almeno per le prime 5 posizioni. La low cost irlandese, grazie alla crescita ancora sostanziosa che è riuscita ad effettuare nel corso del 2019, è riuscita a superare la soglia dei 150 milioni di passeggeri, primo gruppo europeo a tagliare questo traguardo (152,4 milioni il dato definitivo).



Per quanto riguarda il competitor tedesco, il gruppo, secondo l’analisi effettuata da Preferente, non andrà oltre i 145-146 milioni di pax. Dati in miglioramento anche in questo caso, ma con una crescita minima, dettata anche dalla politica impostata dai vertici.



Gli altri

Dietro i due duellanti, terza posizione stabile per il gruppo Iag che, grazie alle performance di British, Vueling, Iberia e Aer Lingus, è balzata a oltre 118 milioni. E il prossimo anno, se tutto andrà per il meglio, potrà contare anche sui numeri della new entry Air Europa puntando così dritto a quota 130 milioni.



Per la quarta e la quinta posizione, infine, ci sono Air France-Klm e easyJet. Per il gruppo franco-olandese manca ancora il dato definitivo, mentre la low cost britannica è ormai prossima alla soglia dei 100 milioni di pax, cifra che dovrebbe raggiungere e superare nel corso del 2020.