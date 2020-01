Record Ryanair: il Gruppo trasporta oltre 152 milioni di passeggeri

Il Gruppo Ryanair, che comprende Buzz, Lauda, Malta Air e Ryanair Dac, ha trasportato un totale di 152,4 milioni di passeggeri nel 2019, il 9 per cento in più rispetto al 2018 quando aveva registrato un traffico di 140,2 milioni di persone. Secondo quanto riportato da Preferente, la low cost irlandese ha trasportato 10,7 milioni di passeggeri nel solo mese di dicembre, il 7 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2018.

Dal canto suo Lauda, che è stata acquisita da Ryanair nel 2018, ha trasportato 5 milioni di passeggeri in dicembre, il 67 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Grazie a questi risultati, Ryanair mantiene la leadership nel numero di clienti trasportati e nel livello di occupazione.