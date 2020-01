L'estate di Ryanair ha una new entry: il Bergamo-Mykonos

C’è una nuova rotta da Bergamo a Mykonos nell’estate di Ryanair. Ad annunciarlo è Chiara Ravara, head of sales and marketing del vettore: “Il servizio - precisa - sarà bisettimanale e andrà a unirsi a ulteriori voli che si baseranno su due rotte preesistenti per la Grecia”. Si tratta del servizio Bologna-Heraklion, bisettimanale, e del Napoli-Rodi, che partirà tre volte la settimana.

“Con un totale di oltre 500 rotte - aggiunge Ravara - la programmazione estiva porterà 43,2 milioni di clienti all’anno, supportando oltre 32.400 posti di lavoro nei 29 aeroporti italiani di Ryanair”. I passeggeri in partenza dall’Italia potranno prenotare le loro vacanze estive in Grecia fino ad ottobre 2020.