Da Germania a XL Airways. Sono i casi più eclatanti che hanno aperto e chiuso uno degli anni più terribili per il trasporto aereo internazionale. Una lunga serie di compagnie uscite di scena, anche da un giorno all'altro, che è stata la fotografia limpida di un settore che forse ha corso troppo negli ultimi tempi, generando sul mercato un eccesso di offerta che si è tradotto con la lunga fila di fallimenti e chiusure a cui abbiamo assistito.

Il consolidamento

Per contro, chi si aspettava in contemporanea la fase calda del consolidamento, con grandi acquisizioni e/o merger di portata rilevante, forse è andato un po' deluso. Tralasciando la vicenda Alitalia, nel Vecchio Continente forse l'unico squillo di rilievo è stato quello di Iag, con l'acquisizione di Air Europa da Globalia per portarla in dote a Iberia.



Investimenti

A livello mondiale invece i movimenti più rilevanti sono stati quelli degli investimenti e delle joint venture: nel primo caso i colpi più rilevanti li hanno messi a segno Delta e Qatar Airways, mentre si è definita la joint venture transatlantica tra Delta, Air France-Klm e Virgin, destinata ad avere un peso importante nella battaglia sulle rotte più richieste dal mercato.



Notizie, retroscena e approfondimenti su TTG Yearbook 2019 nella versione Digital edition