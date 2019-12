Parti di aereo, arredamento, sito web: Xl Airways va all’asta

Xl Airways in vendita al miglior offerente. O meglio, non tutta la compagnia, ma le parti che la compongono. La vendita dovrebbe partire all’inizio del 2020 e riguarderà i vari ‘pezzi’ della compagnia, nel vero senso della parola: i partecipanti all’asta, infatti, potranno aggiudicarsi anche singole parti di aereo, arredamento, fino al marchio e al sito web dell’ex vettore.

Secondo quanto riporta tourmag.com, il ricavato sarà utilizzato per pagare i creditori. L’obiettivo finale sarebbe quello di coprire tutti i debiti del vettore, che ammontano a 60 milioni di euro.



In totale dovrebbero essere messi in vendita 1.100-1.200 lotti. All’asta finiranno anche mobili per ufficio e computer: insomma, tutto quanto fosse di proprietà della compagnia.



Un giorno speciale di vendita sarà dedicato al marchio e al sito web. Difficile immaginare chi vorrà mettere le mani sul brand (valutato tra i 600mila e gli 1,1 milioni di euro, con un prezzo di partenza tra i 400 e i 500mila euro), ma le ipotesi più accreditate vedono farsi avanti acquirenti dall’Asia o dagli Stati Uniti.