“Le destinazioni di lungo raggio tornano a essere le più richieste”. Lo certifica Club Med, analizzando i dati delle flash sale di primavera, che offrivano riduzioni fino al 20% sulle vacanze premium all-inclusive con partenza programmata a marzo.

L'operatore ha registrato un impennata di prenotazioni per le strutture di Seychelles, Maldive e Turks and Caicos.



Le mete long haul sono arrivate così a rappresentare il 73% del totale delle vendite.



Crescono prenotazioni

Buona la performance complessiva del booking tramite flash sale, che ha registrato un aumento 37% rispetto al 2019.



Ciò ha portato anche a un aumento dei nuovi clienti del 70% rispetto al pre-pandemia. Un risultato che il tour operator attribuisce alla “strategia di upscaling data dall’apertura di nuovi resort della gamma Club Med Exclusive Collection e dal rinnovamento di quelli esistenti stia avendo successo per il reclutamento di nuovi clienti”.



Tra le strutture più richieste, il Kani, alle Madive; il resort eco-chic Club Med Seychelles, Club Med Turkoise resort e il resort all-inclusive Le Caravelle.