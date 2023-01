Club Med, viaggi di nozze in impennata: Turkoise e Maldive sul podio

I viaggi di nozze stanno tornando in testa alla classifica dei viaggi più prenotati. A confermarlo i dati diffusi da Club Med, che ha censito le mete preferite dagli italiani nel 2023.

Dall’analisi dei dati di Club Med, tra le mete preferite dagli italiani si posiziona al primo posto Turkoise, nelle Isole Turks e Caicos che, che a oggi conta il 25% delle prenotazioni.



In seconda posizione si posizionano invece le Maldive con i resort di Kani e Finolhu, che valgono rispettivamente il 20% e il 7% delle prenotazioni. Chiudono il podio, in terza posizione, le Seychelles con il Club Med Seychelle Resort Exclusive Collection che vale il 14% delle prenotazioni di viaggi di nozze.



Merita una menzione speciale Columbus Isle, resort Premium All Inclusive alle Bahamas, che ha appena riaperto e si è rinnovato con una proposta ricca di attività che includono yoga, tennis, diving, una nuova esperienza di food e una nuova spa con palapa sulla spiaggia per massaggi vista mare.



Per le prenotazioni entro il 25 giugno 2023, Club Med offre inoltre una riduzione extra del 5% per chiunque scelga la formula luna di miele Premium All Inclusive nelle diverse destinazioni del mondo. Il pacchetto viaggio di nozze All-Inclusive, senza nessun costo aggiuntivo e disponibile in tutti i resort, comprende check-in prioritario e check-out tardivo, cadeau all’arrivo, premium wi-fi.



Infine, per gli sposi è possibile aggiungere con supplemento l’Offerta esclusiva Viaggio di Nozze che comprende, in resort selezionati: bottiglia di champagne all’arrivo, una cena romantica o degustazione, un massaggio di coppia da 50 minuti alla spa, ritratto scattato dal fotografo del resort.