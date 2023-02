Club Med accelera sull’inverno: al via le pre-registrazioni

Club Med gioca d’anticipo e apre le vendite per l’inverno 2023-2024. Dal 14 al 16 marzo l’operatore renderà possibili le pre-registrazioni, consentendo alle agenzie di effettuare in anticipo la pianificazione dei soggiorni nelle destinazioni di montagna e mare per le festività di Natale e Capodanno.

Effettuando le pre-registrazioni, le adv avranno così la priorità sull’acquisto dei viaggi una volta attivate le vendite.



La programmazione per la prossima winter spazia dalle proposte mare alle Maldive, Seychelles, Turks & Caicos e Antille alle più classiche proposte neve al Club Med Resort Pragelato Sestriere e a La Rosière.