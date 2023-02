Cunard in Alaska con Bear Grylls: le partenze dall’8 giugno

Direzione Alaska per Cunard, che a partire dall’8 giugno visiterà il Paese dei ghiacci con la Queen Elizabeth, portando a bordo scalatori, naturalisti, esperti della destinazione e, per il viaggio inaugurale, l’avventuriero Bear Grylls.

La crociera che partirà da Vancouver l’8 giugno, infatti, vedrà la presenza a bordo per il programma di arricchimento culturale di Cunard, di Bear Grylls, uno dei più giovani scalatori del Monte Everest, autore di bestseller, presentatore televisivo e avventuriero a tutto tondo. Il viaggio segnerà il ritorno di Grylls in Alaska dopo la visita con l'allora Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nel 2015 - e la sua prima apparizione su una nave da crociera.



Gli ospiti a bordo potranno sperimentare tutti servizi che Queen Elisabeth ha da offrire - dai trattamenti termali rilassanti di Mareel Wellness & Beauty all’afternoon tea nella ball room - mentre i paesaggi mozzafiato dell'Alaska scorrono davanti ai loro occhi. Le attrazioni principali delle crociere in Alaska includono il Glacier Bay National Park, il Tracy Arm Fjord e il magnifico ghiacciaio Hubbard.



La Queen Elisabeth effettuerà altre sei crociere da Vancouver nei mesi di giugno, luglio e agosto, visitando numerosi porti, tra cui Skagway, Juneau, Seward e Sitka.



Ogni crociera è una nuova avventura a se stante e il programma di conferenze a bordo prevede la presenza della naturalista e ricercatrice Rachel Cartwright, che metterà a disposizione la sua grande conoscenza dell’Alaska e di esperti tra cui l’alpinista Kenton Cool - che ha raggiunto il Monte Everest 15 volte, Ann Daniels - uno delle principali esploratrici polari della Gran Bretagna e la prima donna nella storia a sciare al Polo Nord e Sud come parte di un team di sole donne.



E ancora Felicity Aston - scienziata polare, autrice, presentatrice televisiva e detentrice del record mondiale per essere stata la prima donna a sciare da sola in Antartide. Una delle crociere sarà anche caratterizzata dalla presenza dall'archeologo Mensun Bound, che ha condotto alcune delle più famose scoperte di relitti, tra cui la scoperta della nave perduta di Shackleton Endurance all'inizio del 2022 in Antartide.