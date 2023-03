È sicuramente la tendenza del momento nel mondo dei viaggi upper level: il cliente alto spendente guarda con sempre maggiore interesse alle crociere verso i Poli, con una particolare attenzione all’Artide.

Una tendenza, come si legge su TTG Luxury, che nasce da diverse novità: da un lato, il fascino del ‘lontanissimo’, della meta irraggiungibile o, meglio, raggiungibile solo per pochi, dall’altro una maggiore comodità, grazie alle nuove navi di lusso che hanno preso il posto del tradizionale, affascinante, ma anche scomodo, rompighiaccio.



E infine, un certo desiderio di vedere qualcosa che ha un futuro incerto, a causa dei cambiamenti climatici in atto e delle condizioni geopoliche mondiali.



Molte le compagnie che oggi offrono la possibilità di effettuare questi viaggi che mescolano avventura, attenzione per l’ambiente e trattamento di altissimo livello.





