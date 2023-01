Glamour rafforza la rete vendite con tre nuove figure

Glamour Tour Operator continua a investire su personale e rete vendite. Dopo il nuovo direttore commerciale Emiliano Grondona di recente entrato nel team, è la volta di tre nuove risorse: Alessio Perazzoli coprirà Emilia Romagna, Marche e Umbria; Leonardo Camatti per Toscana, Milano e provincia e Svizzera; Gaetano Caminita si occuperà delle vendite per le aree della Sicilia e Calabria. La forza vendite del t.o. continuerà a essere guidata da Simone Prinari.



“Abbiamo inserito nel team tre nuove risorse perché grazie alla loro energia, esperienza e professionalità siamo sicuri di raggiungere altri importanti obiettivi. La presenza così capillare sul territorio di una rete vendite ci consente una maggiore crescita e il posizionamento e consolidamento del nostro prodotto in maniera più ampia. Con un’evoluzione costante del mercato dei viaggi, diventa di cruciale importanza saper creare una solida rete di distribuzione per proteggere, sviluppare e rafforzare il nostro brand” spiega Luca Buonpensiere (nella foto), titolare di Glamour Tour Operator.



Il tour operator toscano chiude il 2022 con numeri positivi. Con uno staff arrivato ormai a 53 unità, l’ampliamento dell’offerta su Sud America e Africa e il rafforzamento del segmento crociere, Glamour raggiunge gran parte degli obiettivi che si era prefissato. Una delle novità di quest’anno sarà invece il nuovo Tour con accompagnatore dall’Italia.