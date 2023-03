Glamour Tour Operator lancia gli itinerari con accompagnatore

Novità tour con accompagnatore dall’Italia nella programmazione di Glamour Tour Operator. Itinerari che copriranno sia le destinazioni tradizionali della programmazione dell’operatore sia nuove mete proposte di volta in volta in occasione di eventi speciali.

Le proposte saranno inclusive di tutti i costi base (visti, polizze, tasse), anch’essi commissionabili per le agenzie. “Gli itinerari sono in gran parte studiati – si legge in una nota del t.o.- affinché il viaggio sia meta di scoperta e l’assistenza di un accompagnatore fornisce la garanzia che tutto ciò che è legato allo svolgimento, all’organizzazione in sito, sia compito e svolto dall’accompagnatore stesso. I tour con accompagnatore per gruppi di Glamour Tour Operator sono pensati per soddisfare le aspettative dei viaggiatori più esigenti, garantendo un'esperienza di viaggio indimenticabile”.