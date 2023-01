Glamour Tour Operator, Emiliano Grondona è il nuovo direttore commerciale

Glamour Tour Operator accoglie Emiliano Grondona (nella foto) nel ruolo di nuovo direttore commerciale.

Classe ’70, Grondona vanta una lunga carriera nel turismo, iniziata nel ’92. Nella sua carriera si è mosso nel tour operating, tra le fila di Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel; nella distribuzione, come titolare di un’agenzia per 6 anni; e ha maturato esperienze negli ambiti del Gds, dell'incoming, e delle Ota.



"Sono contento di accogliere Emiliano nel nostro team e sono sicuro riuscirà a portare un valore aggiunto allo sviluppo del settore commerciale grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità, permettendoci di essere sempre più vicini alle necessità e ai bisogni delle agenzie di viaggio nostre partner e ai nostri clienti", commenta in una nota il titolare di Glamour T.o. Luca Buonpensiere.



Compiti di Grondona saranno quelli di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing. "Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour, di un team la cui sfida più grande ed impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell'ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni - commenta la new entry -. Il mio motto è in adversa ultra adversa sia nella vita che nel lavoro".