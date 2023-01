AmaWaterways estende i pre e post tour gratuiti per il 2023

AmaWaterways estende la proposta di pacchetti pre e post tour per una serie di crociere in Europa e in Egitto per il 2023.

L’iniziativa, si legge su Travel Weekly, è dedicata a gruppi e individuali che prenoteranno una crociera entro la fine del mese di marzo. I pacchetti comprendono tour a terra di due, tre o quattro notti con visite alle città di Praga, Budapest, Parigi, Vienna, Amsterdam, Lisbona, Barcellona, Dubai e altre e vengono offerti gratuitamente a chi prenota entro il 31 marzo.



La proposta sarà inoltre disponibile esclusivamente per i gruppi nel 2024.