AmaWaterways battezza AmaLucia, la new entry per i fiumi europei

È stata battezzata la nuova nave di AmaWaterways, AmaLucia, che andrà ad arricchire la flotta europea della compagnia, con viaggi che collegano Amsterdam a Basilea per itinerari di sette notti sul fiume Reno.

La nuova nave, gemella di AmaSiena, AmaLea e AmaKristina, offre 78 cabine, la maggior parte delle quali vanta due balconi, così gli ospiti possono godere di viste panoramiche. I servizi aggiuntivi includono un Sun Deck per passeggiare, una piscina con bar semi-sommerso, una sala fitness, una flotta di biciclette gratuita, un centro benesserere e due ristoranti, uno principale e uno al tavolo.



“AmaLucia si è unita ad altre 19 navi della nostra flotta europea per ottenere la certificazione Green Award - dice il presidente e co-fondatore della compagnia Rudi Schreiner - e ci impegniamo a cercare modi innovativi per continuare ad andare avanti sulla strada di una sostenibilità ancora maggiore, mentre apriamo la strada a nuove destinazioni come la Colombia per il 2024”.



Nel 2023 AmaLucia verrà impiegata sulle vie navigabili olandese e belga sugli itinerari Tulip Time e Best of Holland & Belgium.