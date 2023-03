AmaWaterways aggiunge l'Egitto alle crociere 2024

AmaWaterways ha aggiunto una nuova destinazione, l’Egitto, al ventaglio di crociere fluviali della serie Black Heritage nel 2024. La Soulful Epicurean Experience toccherà anche l’Egitto in un viaggio che partirà il 17 maggio 2024, esplorando le tappe della diaspora africana e nera. La crociera, che si chiamerà ‘Secrets Egypt & the Nile’, sarà effettuata da AmaDahlia e durerà 11 notti. Gli ospiti possono optare per un tour di tre notti a terra o aggiungere una notte al Cairo dopo la crociera.

Questa versione dell’itinerario, spiega Travel Weekly, prevede visite alle comunità locali, si concentra sulla cucina regionale e offre escursioni a terra particolari, come la visita a un villaggio nubiano dove gli ospiti incontreranno la gente del posto, che continua a portare avanti le tradizioni degli antenati. Non mancheranno le visite alle attrazioni più famose, come quella alle piramidi di Giza, alle Valle dei Re e delle Regine e ai templi di Karnak e Luxor.



Due nuove date in Francia

Oltre all’Egitto, in seguito all’exploit delle richieste AmaWaterways ha aggiunto due nuove date alla serie di crociere 2024 Soulful Epicurean Experience in Francia. Gli ospiti avranno la possibilità di salpare per l'itinerario di 10 notti Colors of Provence il 13 giugno, navigando da Arles a Lione e terminando il viaggio con un soggiorno di tre notti a Parigi, oppure scegliere la partenza del 17 giugno, che fa lo stesso itinerario ma al contrario, incominciando dal soggiorno di tre notti a Parigi prima di imbarcarsi per la crociera.