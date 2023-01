Norwegian Cruise Line lancia la divisione 'Experiences at Sea'

Norwegian Cruise Line rilancia con ‘Experiences at Sea’: 13 eventi consecutivi per 66 notti nella primavera di quest’anno.

Il nuovo brand Experiences at Sea capitalizzerà i 21 anni di esperienza di Sixthman nella produzione di oltre 160 charter focalizzati sulla creazione di esperienze coinvolgenti, insieme alla competenza del team cm&i della compagnia, per soddisfare ulteriormente i clienti corporate, incentive e affinity di Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.



"In occasione dell'inizio del 2023, siamo entusiasti di collaborare con il nostro vasto portfolio di artisti e con i partner di Ncl per un record di 13 crociere immersive e crociere-festival a bordo della Norwegian Pearl, che riuniranno gli ospiti di una serie di community che condividono le stesse passioni e interessi, per vivere vacanze uniche a fianco dei loro artisti, atleti, attori, comici e altri dei loro personaggi preferiti" ha dichiarato Anthony Diaz, ceo di Sixthman e svp of charters, meetings and incentives di Norwegian Cruise Line.



La compagnia lancia questa nuova sezione con la piattaforma che include varie proposte, tra cui una collaborazione con Infinity Sports & Events per offrire la prima esperienza charter in Europa in occasione della Coppa del Mondo di Rugby 2023. Ncl offrirà ai viaggiatori una serie di pacchetti crociera su misura che vanno da 1 a 10 notti per le partite tra l'8 settembre e il 16 ottobre 2023 a bordo della Norwegian Epic.



Dal wrestling ai comici resi famosi dal web, alla comunità Lgtbqia+, a generi musicali come il rock, l'americana, il country, il pop, la dance elettronica e il blues, e molto altro ancora, la Norwegian Pearl ospiterà invece crociere in successione a tema dal 20 gennaio al 27 marzo 2023. Le crociere partiranno da Miami con scalo in diverse isole caraibiche, tra cui Great Stirrup Cay alle Bahamas e Harvest Caye in Belize.