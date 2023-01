Il 2023 si prospetta un anno proficuo per l'industria crocieristica con numerose nuove navi in arrivo, da quelle piccole e lussuose a quelle considerate dei veri e propri giganti dell'oceano. Ecco alcune novità che vedremo nei prossimi 12 mesi.

American Cruise Lines, compagnia specializzata in 'small-ship', darà il benvenuto ad American Eagle (ad agosto) e American Glory (a ottobre), entrambe destinate ad accogliere 100 passeggeri che navigheranno sulla East Coast degli Usa.



Carnival Cruise Line si prepara al taglio del nastro di Carnival Jubilee (a dicembre), una nave per oltre 5mila ospiti che potranno imbarcarsi per itinerari nei Caraibi occidentali.



E sempre a dicembre è attesa Celebrity Ascent, nave di Celebrity Cruises che porterà i suoi 3mila passeggeri a godere delle atmosfere caraibiche.



In questo scenario non mancano poi l'italiana Msc Euribia (a giugno) con una capacità di 6.327 passeggeri, e la prima nave di Explora Journeys (a luglio) con servizi luxury dedicati ai suoi 922 ospiti.



Norwegian Cruise Line arricchirà la propria flotta ad agosto con Norwegian Viva, toccando anche i porti italiani di Trieste e Civitavecchia durante l'estate e l'autunno. Infine, come riporta travelpulse.com, Regent Seven Seas Cruises, alzerà il velo di Seven Seas Grandeur a novembre, proponendo una nave esclusiva e di pregio per 750 passeggeri che vivranno un'esperienza di alto profilo tra Miami e i Caraibi. G. G.