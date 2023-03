Ncl, i nuovi itinerari asiatici nella stagione 2024/2025

Si amplia la rosa di itinerari esotici formati Norwegian Cruise Line. La compagnia di crociere ha inserito, per la stagione 2024/2025, itinerari in Asia effettuati per la prima volta da Norwegian Spirit, Norwegian Sun e Norwegian Sky. I programmi includono, ta l'altro, nuovi scali a Manama, in Bahrein, e poi ancora a Rarotonga, nelle isole Cook, a Sokhna in Egitto e a Akita, in Giappone. In aumento del 15% anche la gamma degli Extraordinary Journeys.

"I nostri ospiti – sostiene il ceo Harry Sommer - desiderano itinerari più lunghi, coinvolgenti e unici. Queste nuove crociere rappresentano il programma di itinerari più diversificato fino ad oggi di viaggi in Asia".



Debutto in Asia

La Norwegian Sun e la Norwegian Sky, spiega TravelMole, debutteranno in Asia con un'ampia stagione di otto mesi, da ottobre 2024 a maggio 2025. Navigheranno alla volta di Filippine, Indonesia, Malesia e Giappone, con una raccolta di itinerari giapponesi in occasione della fioritura dei ciliegi in primavera e del foliage autunnale. Per la prima volta Ncl farà scalo ad Akita, in Giappone, durante il viaggio di andata e ritorno di 12 giorni della Norwegian Sun in partenza da Tokyo.



Entrambe le navi saranno affiancate dalla Norwegian Spirit, in un nuovissimo viaggio dall'Australia. Ncl debutterà anche in Argentina, con un itinerario di 14 giorni in Sud America che prevede tappe in Brasile e in Antartide.