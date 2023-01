di Amina D'Addario

Secondo l'Associazione Italiana Celiachia in Italia ci sono circa 233.00 persone celiache e quasi 400.000 non hanno ancora ricevuto una diagnosi ufficiale. Per evitare che la vacanza si trasformi per loro in una vera fonte di stress Evolution Travel ha elaborato i 'Viaggi Certificati per Celiaci ®'.

Una serie di proposte che vanno dalle sistemazioni alberghiere alle escursioni “per offrire servizi conformi alle esigenze dei clienti celiaci, senza eccezioni e con la massima flessibilità” ha spiegato Antonio Sicilia, tour operator e promotore specializzato 'Viaggi Certificati per Celiaci ®' per Evolution Travel, in occasione dell’evento organizzato a Roma, al Centro multimediale interattivo dell’Ambasciata Spagnola.



Le best practice

Tra le destinazioni europee più avanzate per l’attenzione a questo target, la Spagna, che è riuscita a mettere a punto un'offerta articolata di viaggi organizzati per celiaci, tanto di gruppo quanto individuali. Caso emblematico quello di Cangas de Narcea, piccola città delle Asturie che, ha sottolineato Sicilia, “è riuscita ad aumentare il turismo senza glutine del 40% in un solo anno, diventando la prima destinazione gluten free della Spagna”.