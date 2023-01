Evolution Travel lancia il ‘Caffè dei viaggiatori’ per svelare l’Oman

Un aperitivo per svelare i segreti dell’Oman. Evolution Travel lancia il ‘Caffè dei viaggiatori’, un appuntamento per chi vuole scoprire la destinazione, che si terrà il 29 gennaio a Roma, in via Trionfale 88.

Nel corso dell’evento, i consulenti di viaggio dell’operatore, Walter Quintavalle e Daniela Romano, mostreranno le bellezze, le esperienze e le opportunità di viaggio che sarà possibile intraprendere in Oman.



La partecipazione al ‘Caffè dei viaggiatori’ è su prenotazione. Gli interessati dovranno contattare Daniela Romano al 3342807579 o Simonetta Cori al 3401888400.



Il costo per ingresso e aperitivo è di 15 euro.



Al termine dell’iniziativa, ai partecipanti sarà consegnato un buono sconto di 50 euro da utilizzare per la prenotazione dei prossimi viaggi in Oman.