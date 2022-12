Evolution Travel, i viaggi della stagione 2023 dalle Maldive all’Uzbekistan

Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Saranno queste secondo Evolution Travel le mete del 2023. L’operatore dedica perciò a queste destinationi la nuova programmazione annuale, prevedendo un’alta richiesta per i viaggi esperienziali e personalizzati.

Novità assoluta sarà l’Uzbekistan, “aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno specialist & tour operator per Giappone Cina Uzbekistan Colombia di Evolution Travel -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta”.



Maldive

Sulle Maldive - che si confermano destinazione top seller per il t.o. - le proposte saranno “di alta gamma e diversificate, con un ottimo rapporto qualità-prezzo anche nei periodi di alta stagione (a partire da 3mila euro a persona, a seconda della tipologia di viaggio scelta)”, spiega l’operatore in una nota.



Si potrà scegliere tra soluzioni dedicate al relax o più dinamiche con esperienze come lanci dal paracadute, flyboarding, body painting per i bambini e tante sorprese.



L’operatore punterà molto sul prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels; e l’organizzazione di fam trip.



Oman

Sull’Oman – che sta registrando un deciso incremento di prenotazioni – Evolution prevede una ripresa dei viaggi, con programmi personalizzati. “Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4 per un'esperienza senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i 5 sensi – sottolinea Walter Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, lezioni di yoga nel deserto, trekking sulla montagna di Jebel Shams, lezioni di cucina, parapendio, oltre a splendide immersioni alle isole Daymaniat”. Altre destinazioni su cui si punterà molto sono: Mauritius, Giappone e Uzbekistan.



Mauritius

Per quanto riguarda Mauritius, che ha registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini, Evolution Travel ha ripreso la sua programmazione rinnovando la sua storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana ‘Attitude’. “Collaborando anche con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno Evolution Travel ha aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott, Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte ‘tailor made’, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana”.



Torna il Giappone, in cui Evolution Travel può contare su un team di consulenti di viaggio esperti, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati.



La nuova programmazione prevede, infine, anche viaggi in Colombia, proponendo i luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal pittore e scultore Botero.