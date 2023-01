Silversea, torna a settembre la crociera dedicata alla Venetian Society

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, torna il viaggio della Venetian Society targato Silversea Cruises. La crociera dedicata ai membri del club esclusivo della compagnia di crociere sarà operata da Silver Dawn e salperà il 22 settembre 2023 da Copenaghen, per fare ritorno il 6 ottobre.

Ad accompagnare gli ospiti, la nuova presidente e ceo di Silversea Cruises Barbara Muckermann e Norman Rafelson, delegato della Venetian Society.



In questa edizione i viaggiatori avranno modo di esplorare la costa norvegese. Navigando verso nord, potranno ammirare l’aurora boreale e destinazioni come Ålesund, Narvik, Leknes (Vestvågøy), Tromsø, Alta, Sortland, Flåm e Bergen.



Durante la crociera, inoltre, gli ospiti potranno godere di eventi riservati ai soli membri, attività esclusive a terra e altri particolari studiati per la crociera-evento.