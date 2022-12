Roberto Martinoli lascia la guida di Silversea, al suo posto Barbara Muckermann

Dopo sei anni alla guida, Roberto Martinoli lascia la carica di presidente e ceo di Silversea. Ma il suo non sarà un addio al mondo delle crociere: il manager di lungo corso assumerà infatti il ruolo di advisor del presidente e ceo di tutto il gruppo Royal Caribbean, Jason Liberty. Per quanto riguarda invece il brand ultralusso l’incarico sarà assunto da Barbara Muckermann, attualmente chief commercial officer.

“In qualità di senior advisor, Roberto continuerà a fornire una guida strategica che consolida ulteriormente lo status di Royal Caribbean Group come leader nel settore dei viaggi e dell'ospitalità – ha commentato Liberty -. Barbara è la dirigente ideale per succedere a Roberto. La sua prospettiva globale e il suo stile di leadership di squadra sono una ricetta per il successo sia per il marchio Silversea Cruises che per Royal Caribbean Group".



Nei suoi sei anni alla guida Martinoli ha portato la flotta della compagnia a 11 unità e altre due sono in arrivo.