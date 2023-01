Silversea tra i ghiacci dell'Artico, ecco le crociere dell'estate

Sono tre le navi ultra-lusso di Silversea Cruises che navigheranno nella regione artica per tutto il 2023, tra cui la nave da spedizione più lussuosa al mondo, Silver Endeavour. “Si tratta – osserva Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea - dell'offerta all-inclusive più completa nel settore Expedition. Questa è l'opportunità perfetta per i nostri consulenti di viaggio di presentare ai clienti l'esperienza di crociera Silversea, che, grazie ai nostri trasferimenti privati, offre un viaggio senza soluzione di continuità che inizia e termina a casa dei viaggiatori".

Gli itinerari

Tra i viaggi proposti quello in partenza il 25 giugno 2023, che ha come protagonista la Groenlandia, da Reykjavík a Kangerlussuaq. La crociera sarà effettuata da Silver Cloud, che navigherà sulla rotta dei Vichinghi dalle coste verdi dell'Islanda a quelle ghiacciate della Groenlandia.



Altra crociera, che inizierà il 12 luglio, sarà a bordo della Silver Wind, che navigherà alla volta della Norvegia artica, da Longyearbyen a Tromsø, alla scoperta dell’arcipelago norvegese delle Svalbard, con i suoi fiordi e ghiacciai, e della riserva naturale di Bear Island.



Dal 10 agosto 2023, inoltre, la nuova nave da spedizione di Silversea, Silver Endeavour, trascorrerà 10 giorni in un viaggio immersivo da Pond Inlet, Nunavut, Canada, esplorando fiordi incontaminati, fino alla baia di Baffin del leggendario passaggio a Nord-Ovest.

Per promuovere l’advance booking la compagnia di crociere ha previsto uno sconto tra il 10 e il 20% ai clienti che prenoteranno uno dei viaggi selezionati entro il 28 febbraio.