Oltremare festeggia i 30 anni di attività

"Siamo emozionati ed orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei trent’anni di attività". Stefano Uva, coo del Gruppo Oltremare, commenta i 30 anni di vita che l'operatore ha festeggiato in questi giorni.

"È una tappa importante nella storia della nostra azienda che in realtà si trasforma in un punto di ripartenza - prosegue Uva -, indirettamente collegato al trasferimento nella nuovissima sede di Napoli. Oggi proponiamo servizi che coprono ogni tipologia di richiesta da parte del mercato dei viaggi e del turismo".



Il coo prosegue ricordando tutti i cambiamenti vissuti dall'operatore: "In questi tre decenni abbiamo ridisegnato la nostra attività rispetto al business del settore, adeguandoci e a volte anticipando un contesto in perenne evoluzione".



L'anniversario è stato festeggiato con un evento al Teatro Posillipo di Napoli insieme a duecento ospiti tra agenti di viaggi, partner commeciali e staff.