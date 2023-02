Oltremare-Caleidoscopio rinnova le 'Partenze speciali', ecco tutte le novità

Raffica di novità in merito all’edizione 2023 delle ‘Partenze speciali’ targate Oltremare-Caleidoscopio, la business unit del t.o. specializzata in prodotti esclusivi a prezzo finito.

Il primo passo riguarda le partenze dedicate al periodo pasquale insieme ad alcuni eventi speciali, tra cui spicca l’Holi Festival in India. “Le “PS”, che saranno arricchite a breve con una copiosa programmazione estiva – spiega l’azienda in una nota -, intendono rappresentare la soluzione ideale sia per le agenzie di viaggi che i loro clienti alla ricerca di offerte di viaggio stuzzicanti e complete e senza sorprese nel prezzo finale”.



Le novità coinvolgono inoltre anche il sito internet dedicato, rinnovato nella veste grafica e nella fruibilità per fornire alle agenzie di viaggiotutti gli strumenti necessari per visualizzare le opportunità di prodotto, i dettagli e i valori aggiunti, oltre ai programmi di viaggio.



“Partenze Speciali ha il pregio di far vivere la miglior esperienza di viaggio possibile con il vantaggio della quota predefinita – ricorda Claudio Frolli, responsabile operativo – grazie alla politica di acquisto in vuoto/pieno dei servizi, garantiti dalla qualità delle partnership con i fornitori d’eccellenza del gruppo. Voliamo dai principali aeroporti italiani e, importante sottolinearlo, Pasqua e l’India sono solo l’antipasto”.