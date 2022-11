Oltremare inaugura la nuova sede

Oltremare cambia casa. Il tour operator ha inaugurato il nuovo quartier generale a Napoli in una struttura "funzionale a tutte le otto business unit che compongono la società, che oggi conta quarantuno collaboratori", come si legge in una nota del tour operator.

La nuova sede è situata all'interno del complesso Altamira, due edifici che ospitano in totale oltre 50 aziende, ed è stata progettata con una logistica degli uffici "studiata per ottimizzare le sinergie tra le diverse aree di lavoro e migliorare l’efficienza dei processi"



"Il trasferimento nella nuova sede segna una tappa importante nella storia della nostra azienda - commenta Stefano Uva (nella foto), coo Gruppo Oltremare -. Abbiamo investito molto nella nuova struttura, nel rispetto e nell’attenzione anche verso i nostri collaboratori, preservando la facilità di collegamenti rispetto alla sede di lavoro che ci ha ospitato in tutti questi anni. Per lo sviluppo aziendale e per la nostra tipologia di business era fondamentale individuare uno spazio funzionale, all’avanguardia sia per l’attività quotidiana sia perché siamo convinti che l’ambiente di lavoro influisce sulle dinamiche lavorative così come sulle relazioni e sulla produttività".