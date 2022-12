Kel 12 e le destinazioni ‘da ascoltare’: arriva il podcast ‘Frammenti di Viaggio’

Kel 12 nel mondo dei podcast. Il tour operator approda sulle piattaforme di audio streaming con ‘Frammenti di Viaggio’, 12 episodi dedicate alle destinazioni in programmazione, da ascoltare gratuitamente su Apple Podcast, Spotify, Audible, Spreaker e Google. Racconti da ogni angolo del mondo, raccolti da esperiti e guide, narrati da Fausta Filbier e prodotti da Roberto Spampinato.

Nel dettaglio gli episodi sveleranno curiosità e segreti su Argentina, Giappone, Sudan, India, Brasile e Vietnam, invitando a esplorare le destinazioni.



“I podcast – spiega Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12 - muovono curiosità e voglia di approfondimento, narrando di emozioni, incontri con la natura, la storia e l’arte e soprattutto con le persone, da conoscere e rispettare. I podcast sono uno strumento di comunicazione innovativo che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese ed era quindi doveroso per la nostra azienda stare al passo con i tempi, rispondendo alle modalità di fruizione di contenuti richieste dal pubblico. In realtà il racconto è una modalità molto antica per descrivere un viaggio e lascia un margine di immaginazione molto ampio, da riempire con ricordi, sensazioni suggestioni diverse da utente ad utente. Ed è nell’immaginazione guidata da parole, suoni e musiche che si può ritrovare il piacere più autentico preludio di un meraviglioso viaggio”.