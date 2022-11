Il problema voli c'è, ma Kel 12 essendo corso ai riparti in anticipo ha saputo far fronte alla situazione. Gianluca Rubino, ceo del tour operator, spiega nella nuova puntata di Gente di Viaggi la strategia messa in atto per l'inverno.



Il manager fa anche il punto sulla destinazione Arabia Saudita, che si conferma di primaria importanza per l'operatore, che progetta una crescita non solo nel 2023 ma anche per gli anni successivi.