Kel 12, Rubino: “Islanda regina dell’estate”

Kel 12 è oggi l'unica impresa turistica italiana ad aver adottato B-Corp. “Il riconoscimento è arrivato ad agosto con una valutazione ben al di sopra della media (86,3 punti contro 50,9) - spiega Gianluca Rubino (nella foto), amministratore delegato - e nei giorni scorsi siamo stati premiati a Milano anche dal gruppo Intesa Sanpaolo. Grazie a B-Corp rispondiamo infatti ai massimi criteri di responsabilità ricercati dal viaggiatore dell'era post-pandemica, garantendo un'offerta allineata ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu”.

Ottimi i risultati dell'annata, superiori a quelli del 2019: 13 milioni di euro di fatturato con oltre 3mila viaggiatori movimentati. Se Africa Australe e Sudamerica sono tornate essere molto richieste, così come l'Australia nel mese di agosto, regina dell'estate 2022 di Kel12 è stata però l'Islanda. Per l'inverno sono allo studio collaborazioni che, ai tour, offrano estensioni mare in grado di valorizzare esperienze sostenibili. A.C.