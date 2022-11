'Rendez-Vous' in Arabia Saudita: la nuova proposta di Kel 12

Per presentare i 6 nuovi itinerari in Arabia Saudita, Kel 12 ha scelto il Saudi Hub di Milano. È infatti nella cornice della tre giorni organizzata dal team italiano di Saudi Tourism Authority che il t.o. guidato da Gianluca Rubino (nella foto) ha voluto trasportare i propri ospiti nelle atmosfere saudite.

Kel 12 ha dunque raccontato in anteprima le proposte di tour ‘Rendez-Vous’: 'Sei viaggi, sei storie, un concerto nel deserto’ in partenza tra febbraio e marzo 2023, sei gruppi di viaggiatori Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi che si incontreranno il 7 marzo ad AlUla, per celebrare la cultura saudita con le note dell’esclusivo concerto del pianista e compositore Alessandro Martire.



“Prendere parte ai Rendez-Vous di Kel 12 è un’esperienza unica - racconta Rubino, a.d. di Kel 12 -. In Arabia Saudita la musica diventerà un veicolo culturale sia per noi, in un contesto dove domina la natura, sia un qualcosa da condividere con la popolazione locale”.



I sei itinerari porteranno non soltanto alla scoperta delle meraviglie saudite, alcuni si spingeranno anche oltre come per esempio il percorso in 12 giorni da Hegra a Petra o quello che da AlUla giungerà fino alle Maldive.



Gaia Guarino