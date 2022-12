Virgin Voyages, arriva in flotta Resilient Lady

Virgin Voyages ha preso in consegna la sua terza nave, Resilient Lady. Si tratta di un'unità da 110mila tonnellate lorde che salperà per il viaggio inaugurale il prossimo 14 maggio.

La nuova unità, che offre il 93% delle cabine con vista sull'Oceano e l'86% con balconi esterni, va ad aggiungersi a Scarlet Lady e Valiant Lady, come sottolinea travelmole.com. Il debutto avverrà con due itinerari di otto notti. Dopo una prima stagione nel Mediterraneo, Resilient partirà per un viaggio di 44 notti per una stagione invernale in Australia e Nuova Zelanda.



A partire dal 22 ottobre l'unità toccherà Cairo, Dubai, Bali, Mumbai, Phuket e Singapore.