Virgin Hotels e Virgin Limited Edition si uniscono in Hotels Collection

Una nuova società per il business alberghiero del gruppo di Sir Richard Branson. Virgin Hotels e Virgin Limited Edition andranno a confluire in un marchio principale, che si chiamerà Virgin Hotels Collection. I brand saranno uniti grazie alla nuova società ombrello di Virgin Residence.

Come riporta ttgmedia.com James Bermingham, attuale amministratore delegato di Virgin Hotels, ricoprirà il medesimo ruolo per il nuovo brand a partire dal prossimo primo aprile. Jon Brown, amministratore delegato di Virgin Limited Edition, si dimetterà invece alla fine di marzo.



L'operazione fa da trampolino di lancio per un'ulteriore sviluppo del prodotto, che vedrà un aumento dei resort e dei residence così come delle destinazioni.