Virgin Voyages semplifica le procedure di imbarco

Virgin Voyages ha aggiornato i suoi protocolli di salute e sicurezza. Come riportato da Travelpulse, le partenze sulle sue due navi sono state aperte a tutti-

"In linea con quanto messo in atto dal resto del settore turistico, abbiamo aggiornato le linee guida per rendere i viaggi aperti a tutti, compresi i non vaccinati" ha affermato Virgin Voyages in una nota.

Le nuove linee guida entreranno in vigore domenica 18 settembre per la nave Virgin Valiant e mercoledì 21 settembre per la Virgin Scarlet Lady.

Le nuove modifiche di Virgin includono il fatto che tutti i clienti, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione, siano i benvenuti a bordo.



Nel caso dei non vaccinati sarà necessario presentare un test Covid-19 negativo effettuato entro 72 ore precedenti, o a effettuarne uno al terminal prima dell'imbarco al costo di 30 euro.

Inoltre, tutto l'equipaggio di Virgin è completamente vaccinato.