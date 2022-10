Virgin Voyages: Valiant Lady debutta a Miami

Valiant Lady si prepara a unirsi alla sua gemella Scarlet nel porto di Miami. L'unità di Virgin Voyages, la compagnia di crociere che fa capo al gruppo del magnate sir Richard Branson, lascerà infatti il Mediterraneo per raggiungere gli Stati Uniti.

La navigazione nei Caraibi inizierà il prossimo 30 ottobre, con una serie di itinerari da 6 e 8 notti, come riporta travelmole.com. Tra le tappe dei viaggi Roatan, San Juan e St. Croix.



Virgin Voyages ha anche recentemente modificato i protocolli di sicurezza. Stando alle nuove linee guida, entrate in vigore lo scorso settembre, tutti i clienti, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione, possono salire sulle navi della compagnia. Nel caso dei non vaccinati è necessario presentare un test Covid-19 negativo effettuato entro 72 ore precedenti, o a effettuarne uno al terminal prima dell'imbarco al costo di 30 euro.