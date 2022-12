Crociere di lusso ai Caraibi, il programma 2025 di SeaDream Yacht Club

SeaDream Yacht Club ha rivelato il progrmma 2025 di crociere ai Caraibi. Nelle acque della regione navigheranno i due yacht gemelli, SeaDream I e SeaDream II, entrambi dotati di 56 cabine.

Le crociere, che sono già prenotabili, inizieranno a gennaio 2025 per continuare fino ad aprile dello stesso anno, effettuando 32 itinerari diversi ai Caraibi. “L’obiettivo – spiega a TravelMole Andreas Brynestad di SeaDream – è far sì che i nostri ospiti possano scoprire il meglio che l’area ha da offrire, con un’esperienza di lusso in luoghi inesplorati”.



Tra le tappe le Isole Vergini Britanniche, l’isola disabitata di Culebrita e Oles des Saintes, a Guadalupa. Prevista anche la visita di piccoli porti quali Bequia, Prickly Pear e Mayreau.