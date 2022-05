SeaDream Yacht Club apre la stagione 2024 sul Mediterraneo: nuovi scali in Italia

C’è anche l’Italia tra gli scali della stagione 2024 sul Mediterraneo di SeaDream Yacht Club. L’operatore ha annunciato gli itinerari che saranno operati con mega yacht interamente rinnovati, ovvero SeaDream I e SeaDream II.

La stagione prenderà il via il 4 maggio 2024, con scali in 12 Paesi per viaggi di durata compresa tra 6 e 11 notti, come precisa travelmole.com.



Tra i nuovi scali che saranno inclusi negli itinerari ci sono anche Crotone e Taranto, insieme a Tangeri, Valona, Veglia e Tunisi.



SeaDream, inoltre, offre pernottamenti in diverse location tra cui Amalfi, Sorrento e Positano.



SeaDream II arriverà in Europa dopo aver completato la stagione ai Caraibi il 12 aprile 2024, con un viaggio di 12 giorni attraverso l’Atlantico che partirà da Bridgetown (Barbados) e arriverà a Malaga in Spagna.