SeaDream torna a navigare lungo i fiordi

SeaDream Yacht Club ha annunciato che tornerà a solcare le acque dei fiordi norvegesi e del Nord Europa per la prima volta nell'estate 2025, dopo quattro anni di assenza.

Secondo piani, l'operatore offrirà 14 viaggi in tutto tra maggio e agosto, con soste in 46 scali e itinerari da 7 a 11 notti.



Le prenotazioni sono già state aperte.



Gli ospiti a bordo potranno avere un servizio personalizzato, navigando attraverso piccoli canali e corsi d'acqua preclusi alle imbarcazioni di dimensioni maggiori.



Come riporta ttgmedia.com SeaDream inizierà la sua stagione in Scandinavia e Nord Europa con la partenza del 5 maggio 2025 da Lisbona e Bordeaux, per un viaggio di 10 notti.