Costa Crociere aggiunge Taranto all'elenco dei porti di scalo

Debutto assoluto per Taranto come porto di scalo di Costa Crociere. La new entry farà il suo ingresso dall’estate del prossimo anno per gli itinerari di Costa Pacifica che inizieranno il 3 giugno per poi concludersi il 7 ottobre.

Gli scali di Costa Pacifica in programma a Taranto sono in tutto 19, il sabato, dalle 8 alle 17. Oltre Taranto, la nave visiterà anche Catania, La Valletta, Mykonos, Santorini.



“In questo itinerario – spiega la compagnia in una nota -, Taranto sarà sia porto di imbarco e sbarco, raggiungibile anche con il pacchetto “volo+crociera”, sia porto di transito per gli ospiti che imbarcheranno negli altri porti, in particolare Catania. Le migliaia di crocieristi italiani ed esteri che arriveranno a Taranto potranno visitare la città e il territorio in maniera autonoma, oppure scegliendo tra la vasta gamma di escursioni organizzate a cui sta lavorando la compagnia con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali”.