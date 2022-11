Costa Crociere: tutte le partite della Fifa World Cup in Qatar sulle navi della compagnia

Saranno trasmesse su tutte le navi della flotta di Costa Crociere le partite della Fifa World Cup in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Gli ospiti potranno seguire gli incontri di calcio sul canale sportivo di bordo Sport 24.

L’evento sportivo sarà disponibile in qualsiasi momento, anche in piena navigazione, grazie alla trasmissione via satellite: in questo modo l’evento sarà trasmesso su tutti gli itinerari, Mediterraneo, Caraibi, Emirati Arabi Uniti, Sud America o crociere transatlantiche.



Tra le navi coinvolte anche l’ammiraglia Costa Toscana, che trasmetterà le prime partite dal Mediterraneo occidentale, sino fine novembre, quando farà rotta a Dubai, con una crociera di 20 giorni.