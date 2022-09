Club Med punta sul mercato italiano e lo fa focalizzando l’attenzione del trade su alcuni dei suoi prodotti di punta, che in epoca post-pandemia stanno raccogliendo consensi superiori alle attese. A cominciare proprio dalla montagna, che per l’inizio del 2023 vede crescere del 40% le prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2022.

Montagna al top

In pole position Pragelato Sestriere, Saint Moritz, Les Arcs Panorama, tutti con skipass e lezioni di sci inclusi.

Sul lungo raggio, obiettivi puntati sulle Maldive, con il Club Med Kani (nella foto) e Ville di Finolhu, che rispetto al 2022 hanno registrato una crescita di prenotazioni del 12%. Spazio anche alle Seychelles, che grazie al passaparola di chi ci è già stato, nel giro di qualche mese sono entrate nella top 3 dei resort più venduti.



Le novità invernali

Club Med però guarda al futuro, con l’inaugurazione, prevista per dicembre, dei due resort in Val d'Isère, il primo completamente Exclusive Collection in montagna, e a Tignes, con spazio Exclusive Collection; in dicembre riaprirà anche Pragelato Sestriere dopo i lavori di ampliamento e rinnovamento iniziati già nel 2019 con una nuova Ski Room.

Infine Marrakech, che riapre dopo i lavori di rinnovamento.

Per arrivare al 2024, quando debutterà San Sicario, secondo resort in montagna italiano, ideale per una vacanza super active d’estate e d’inverno.



L'evoluzione della domanda

Indicativa poi l’evoluzione della domanda registrata dal Med: “Si presta oggi molta più attenzione al benessere fisico e a quello mentale, accontentabili grazie ai numerosissimi sport messi a disposizione dalla nostra scuola di sport, la più grande al mondo, e al concetto di all inclusive che permette ai viaggiatori di liberarsi di tutte le preoccupazioni legate al viaggio; è Club Med a occuparsi di tutto” spiegano dalla direzione del Med, specificando come dopo la forzata inattività causa pandemia, assumano sempre più importanza la riconnessione totale con la natura e la riconnessione con la famiglia, che si declina in Amazing Family, un programma di attività dedicato proprio ai nuclei familiari.

E, per chiudere, l’interesse a tematiche legate alla sostenibilità, riassunte nel programma ‘Happy to care’.