Club Med cerca personale per il resort di Pragelato

Club Med, in collaborazione con LavoroTurismo, torna con un nuovo Recruiting Day dedicato alle posizioni del dipartimento cucina. Il 6 dicembre 2022 avranno luogo i colloqui online, con la possibilità di entrare nella storica azienda che ha inventato la formula all inclusive.

Questa edizione del recruiting in particolare sarà dedicata al reparto cucina. Club Med sta cercando figure di aiuto cuoco, capo partita e demi chef de partie per la sua struttura di Pragelato, in Piemonte.



La selezione sarà fatta online con i selezionatori di Club Med il 6 dicembre, ma già il 24 novembre verrà trasmesso in streaming il webinar sulla vita lavorativa nei resort. Sarà un’occasione per scoprire cosa vuol dire far parte della famiglia Club Med, lavorando in un dipartimento fondamentale come quello della cucina. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Club Med, ricevendo tutte le risposte che cerca.



Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento.