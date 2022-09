Club Med, via al recruiting invernale: oltre 300 le posizioni aperte

Sono oltre 300 le posizioni aperte da Club Med, che cerca professionisti da impiegare durante la stagione invernale nei resort europei, principalmente in Francia e Svizzera, oltre che in Italia.

Le categorie professionali interessate

Le offerte verranno inserite gradualmente e adattate nel corso della stagione, ma per ora riguardano 6 categorie professionali in località di montagna: benessere, infanzia, ristorazione & bar, accoglienza alberghiera & housekeeping, arte & spettacolo, supporto & vendita. A seconda dell’ambito di impiego le posizioni sono aperte a profili con o senza qualifiche.



Formazione e sviluppo professionale

L’importante, specifica l’azienda, è condividere i cinque valori fondamentali di Club Med: gentilezza, responsabilità, multiculturalità, libertà e spirito pionieristico. Dal canto suo l’azienda assicura un’esperienza in un ambiente multiculturale, la possibilità di sviluppare le proprie competenze, ma anche occasioni di promozione interna e corsi di formazione in quello che viene regolarmente segnalato come eccellente contesto professionale. Per poter incontrare direttamente i candidati sono previste sessioni di recruiting ed eventi fisici o online, direttamente da Club Med o in collaborazione con vari partner. Già confermati alcuni degli eventi di recruiting che si svolgeranno tra ottobre e dicembre in collaborazione con Indeed, JobFarm e Lavoro Turismo.

Tutti gli eventi con i relativi dettagli e modalità di partecipazione saranno annunciati sulla pagina Facebook Club Med Jobs o su www.clubmedjobs.it nella sezione 'Club Med & Io' > 'Eventi'.