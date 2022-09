Hurtigruten, nuove spedizioni artiche per l’estate 2023

Sette nuovi itinerari in artico per l'estate 2023 targata Hurtigruten. Le new entry saranno a bordo della piccola nave da spedizione Maud, il cui posizionamento sull'area è stato annunciato pochi giorni fa dalla compagnia.

Come riporta ttgmedia.com le nuove partenze prevedono itinerari della durata da 11 a 19 giorni, da giugno a settembre. Ma le soluzioni prevedono anche due itinerari True Arctic Expeditions di 17 giorni, che uniscono Islanda, Groenlandia, Svalbard e l'isola di Jan Mayen.



Prevista annche una crociera esplorativa della Groenlandia di 20 giorni e due crociere di cicrumnavigazione islandese di 11 giorni.