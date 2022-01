Gruppo Hurtigruten: Short a capo dell'innovazione digitale

Il Gruppo Hurtigruten ha nominato Gerard Short vice presidente per il comparto digitale. Gerard Short assume la posizione appena creata con il compito di costruire la ‘prossima generazione’ di prodotti digitali di Hurtigruten Expediton.

Come riportato da TTG Media, Short vanta oltre 15 anni di esperienza nel campo e prima di entrare a far parte di Hurtigruten ha lavorato per KultraLab e Nhs Digital.

È uno dei numerosi esperti digitali recentemente reclutati presso l’headquarter di Hurtigruten a Londra, poiché l'azienda norvegese mira ad espandere la propria presenza a livello internazionale.

Ole-Marius Moe-Helgesen, chief digital and people officer di Hurtigruten Group, ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di reclutare i migliori talenti digitali nei nostri uffici di Londra e siamo contenti di avere Gerard Short con noi. Le sue profonde esperienza, conoscenza e capacità garantiranno un grande valore aggiunto al nostro team. Vogliamo offrire la migliore esperienza digitale possibile e Short sarà parte integrante dello sviluppo e della progettazione del nostro nuovissimo sito web e della nostra app per gli ospiti".