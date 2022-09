Hurtigruten posizionerà anche The Maud per gli itinerari artici

Hurtigruten posizionerà una nave in più per gli itinerari artici nell’estate del 2023. A inserirsi nella programmazione sarà The Maud che effettuerà crociere della durata variabile tra 11 e 20 giorni tra giugno e settembre.

I tour partiranno dai porti di Dover e di Reykjavik, secondo quanto riportato da Travelweekly, toccando Groenlandia, Islanda, le isole Faeroer, le isole britanniche e le Svalbard. Prevista una crociera speciale denominata Greenland Summer Explorer che in venti giorni portarà alla scoperta di iceberg, fiordi e alcuni tra i luoghi più nascosti e affascinanti dell’area.