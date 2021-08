Hurtigruten Expeditions, nuova crociera dalla Norvegia alla Russia

Hurtigruten Expeditions ha aggiunto una nuova tappa al suo elenco di destinazioni, la Russia. La compagnia proporrà infatti una crociera di 17 giorni fra Mar Bianco - Norvegia e Russia con partenza da Bergen in Norvegia il 6 ottobre 2022.

La navigazione comprende la costa norvegese, le isole Lofoten e Capo Nord. A seguire sette giorni in Russia, viaggiando in una delle parti meno conosciute del Paese. L'itinerario, come specificato da Travelmole, combina moderne città russe con porti caratteristici, sbarcando anche in villaggi poco visitati sulle rive del Mar Bianco. Il viaggio include anche le isole Solovetsky, uno dei luoghi iconici della Russia settentrionale.



"Finalmente, gli ospiti potranno recarsi nel cuore della Russia, il Mar Bianco, che pochissimi viaggiatori hanno mai visitato” ha affermato Asta Lassesen, ceo di Hurtigruten Expeditions.

La novità segue quella relativa alle nuove crociere-spedizione alle isole Galapagos, alle isole Bissagos e a Capo Verde nell'Africa occidentale, alle Canarie e a Madeira, che partiranno tutte nel 2022.



Le tappe della nuova crociera includono Murmansk e Arkhangelsk a bordo della nave Spitsbergen, che ha una capacità di 180 ospiti ed è dotata del caratteristico Science Center di Hurtigruten Expedition.

La Spitsbergen offrirà anche una crociera Grand Expedition di 23 giorni da Tromso in Norvegia a Lisbona. L’itinerario può essere accorciato partendo da Amburgo, Amsterdam o Dover.